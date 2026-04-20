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Accidente

Hospitalizados dos heridos en un choque en Torre Pacheco

Uno de los afectados fue trasladado al hospital Los Arcos y el otro, al Santa Lucía

Hospital Los Arcos del Mar Menor.

Hospital Los Arcos del Mar Menor. / L.O.

Alba Marqués

Alba Marqués

Dos hombres, de 43 y 53 años, han resultado heridos este lunes en accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Torre Pacheco.

El 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 05:37 horas de la mañana en la Vereda de Orihuela del referido municipio, junto a la rotonda del avión. Los testigos señalaban que se trataba de una colisión entre dos vehículos y añadían que uno de los conductores estaba herido y atrapado en el interior.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y dos ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

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Tras ser rescatado por los bomberos, uno de los conductores, un hombre de 43 años, fue estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor en San Javier. El otro herido, de 53 años, no precisó rescate y fue estabilizado por los sanitarios del 061 y trasladado al hospital Santa Lucía en Cartagena.

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