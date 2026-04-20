Un hombre admite que violó a su novia dos veces en el litoral de Murcia: ella quería seguir virgen y solo aceptó tener sexo anal, no vaginal

Un hombre nacido hace 37 años ha sido condenado a penas que suman 4 años de cárcel tras admitir en sede judicial que forzó en dos ocasiones (una vez en San Javier, la segunda en Los Urrutias) a su novia, la cual había accedido a tener con él sexo anal, pero no vaginal, que es lo que él quería.

Las agresiones sexuales tuvieron lugar en 2022, aunque el juicio no se fijó en la Audiencia Provincial de Murcia hasta el presente 2026. El día de la vista, en el Palacio de Justicia de Murcia, las partes (Fiscalía, acusación particular y defensa del encausado) llegaron a un acuerdo y no hubo juicio como tal, sino que el proceso se saldó con una conformidad en virtud de la cual el varón reconocía lo que hizo y veía reducida su pena.

"Estrictas creencias culturales"

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, el sujeto y la mujer comenzaron a salir en 2021 y «debido a las estrictas creencias culturales de ella, manifestó desde el principio al procesado su oposición firme a mantener relaciones sexuales con penetración».

El primer ataque se produjo en San Javier, en el interior de un coche donde la pareja mantenía actos sexuales consensuados, hasta que él, sin permiso de ella, «la penetró vaginalmente, a sabiendas de que ella no estaba conforme con tal práctica», detalla el documento judicial. La mujer lo apartó y él entonces «le dijo que era una puta, que no había sangrado y que eso significaba que no era virgen».

"Te voy a llevar a casa de tus padres para que sepan lo puta que eres", le gritó tras atacarla la segunda vez

Siete meses después aconteció un episodio similar, también en un automóvil, en esta ocasión en la población cartagenera de Los Urrutias. La pareja estaba en la parte trasera del vehículo, donde acordaron tener sexo antes, y el varón «siendo consciente de la oposición de ella» repitió una penetración vaginal. Ella se apartó y le pidió que no lo hiciese más.

Fue entonces cuando el individuo «empezó a golpearla con la mano por la cara y la cabeza, llegando a cogerla del pelo para sacarla del vehículo y sentarla en el asiento del copiloto, gritando al mismo tiempo: ‘Qué te crees? Ponte así con el que te desvirgó, llórale a él, eres una puta, no vas a conseguir nada de mí. Te voy a llevar a casa de tus padres para que sepan lo puta que eres’».

Antes del juicio, el encausado ya abonó 7.300 euros en concepto de indemnización para la mujer.

La defensa del hombre interesó que se le concediese el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad, algo a lo que no se opuso ni el Ministerio Público ni la víctima. El condenado por dos delitos de abuso sexual con penteración, por malos tratos y vejaciones no entrará en la cárcel con la condición de no cometer delito alguno en cuatro años, de abonar una multa de 1.200 euros y de asistir a un curso de educación sexual.

Además, no podrá acercarse a su víctima ni ejercer profesión o actividad que implique contacto con menores. Las costas del procedimiento, estimadas en 2.000 euros, también han de correr de su cuenta.