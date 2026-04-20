Detenido en Murcia con 800 gramos de marihuana al acudir a una casa ocupada
E.P.
Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido bajando las escaleras de un edificio llevando consigo más de 800 gramos de marihuana.
El 091 recibió una llamada informando de la posible ocupación de una vivienda en Murcia. Al lugar se trasladaron varias patrullas de la Policía Nacional, quien observaron a un hombre que bajaba las escaleras del edificio portando una bolsa de grandes dimensiones que desprendía un fuerte olor a marihuana, según han informado desde el Cuerpo.
Por ello, los policías procedieron a su identificación y al inspeccionar la bolsa encontraron restos de cultivo de marihuana. Además, al realizarle el registro corporal externo localizaron otra bolsa que ocultaba en su chaquetón que contenía cogollos de marihuana y hojas, comprobando que tenía un peso total de más de 800 gramos.
Finalmente los agentes procedieron a la detención de esta persona por un delito contra la salud pública. Asimismo, le constan antecedentes policiales del mismo tipo.
El individuo ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial quien dispuso las medidas cautelares oportunas.
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