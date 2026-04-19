Sucesos
Rescatan en helicóptero a una excursionista en el Pico del Buitre de Moratalla
Solicitó ayuda tras encontrarse indispuesta con mareos y náuseas
Una excursionista ha sido rescatada este mediodía en la zona del Pico del Buitre en Moratalla. Tras sentirse indispuesta, con mareos y náuseas, avisó al 1-1-2 en torno a la una del mediodía para alertar de la imposibilidad de seguir con la ruta. Ya había llegado al pico y estaba comenzando el descenso. En todo momento iba a acompañada de una amiga, permaneciendo en todo momento junto a ella.
Debido a la dificultad de acceso a la zona se activó un operativo compuesto por:
- Grupo de Rescate Aéreo Especializado del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. (CEIS)
- Helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia. (MU-010)
- Protección Civil de Moratalla.
- Agente Medio Ambiental de la Zona.
- Ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
El helicóptero MU-010 evacuó a ambas excursionistas hasta el helipuerto de la base de Protección Civil de Moratalla, donde esperaba una ambulancia Medicalizada. La senderista afectada fue atendida y trasladada a un centro sanitario para su valoración, mientras que su acompañante no precisó asistencia.
La intervención finalizó a las 15:28 h. sin incidencias.
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