El sexagenario apuñalado por su compañero en una residencia de mayores de Ceutí sigue en la UCI

El hombre de 66 años de edad que fue apuñalado por su compañero de residencia en Ceutí permanecía este sábado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Morales Meseguer, confirman desde la Consejería de Salud de la Región.

El afectado sigue en el mismo hospital al que fue llevado de urgencia tras sufrir el ataque en el geriátrico Colisée Ceutí el pasado jueves por la noche. No han trascendido las razones por las que uno de los internos, de 69 años, arremetió contra otro, cuchillo en mano, y se lo clavó. Una de las puñaladas fue en una zona crítica: el cuello.

Ni el perjudicado ni el presunto agresor han cumplido aún los 70 años. Coincidieron en la residencia, cuyos responsables aseguraron a este diario que están "colaborando con las autoridades competentes" para esclarecer qué sucedió que pudo llevar a la agresión.

Interrogar a trabajadores e internos

La Guardia Civil, cuerpo que asumió las pesquisas y ya arrestó al otro sexagenario por un delito de homicidio en grado de tentativa, tratará de aclarar si había rencillas previas entre el sospechoso y su víctima o cuál pudo ser el detonante del ataque. Los investigadores tienen interés en contar con el testimonio tanto de trabajadores del centro como de otros usuarios que puedan arrojar luz sobre lo que pasó.

Cuando el acusado sea llevado al Juzgado de Guardia, la autoridad judicial, previsiblemente, se dirigirá al Instituto de Medicina Legal de Murcia a fin de que un forense lo vea y tras hacerlo elabore un informe de imputabilidad. Este posterior informe elaborado por el profesional que examine al individuo determinará cuál es su estado mental y si está en condiciones de responder por los hechos.