Manifestación
Miles de policías y guardias civiles de toda España, cientos de ellos de Murcia, unen fuerzas en Madrid para exigir equiparación salarial y ser profesión de riesgo: "No vamos a parar"
Jucil, Jupol y Jusapol toman las calles del centro de la capital de España, con silbatos y sirenas, para exigir también una jubilación digna para los miembros de todos los Cuerpos de Seguridad
Miles de Policías y guardias civiles de toda España, cientos de ellos de la Región, convocados por las organizaciones Jupol, Jucil y Jusapol, se desplazaron este sábado a Madrid para participar en una manifestación para pedir al Ministerio del Interior una mejora de sus condiciones laborales.
En concreto, partieron desde Sol con destino al Congreso de los Diputados con la premisa de exigir al departamento que dirige Marlaska la equiparación salarial, el reconocimiento como profesión de riesgo y contar con una jubilación digna. Según Jupol, fueron 15.000 los manifestantes, entre afectados y sus familias. "Luego Delegación del Gobierno dirán que somos poco más de mil", adelantaron.
Humo verde, silbatos, sirenas y hasta cencerros. Los manifestantes, que portaban enormes banderas de España y de los colectivos que los representan, hicieron ruido. Lo hicieron sacando vehículos, detrás de sus pancartas y envueltos, algunos, en la enseña nacional.
"No vamos a parar hasta que se haga Justicia", subrayaron desde Jusapol, la plataforma que nació hace años para reivindicar que los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil cobrasen el mismo sueldo que los del resto de policías autonómicas. "No somos policías de segunda, somos igual que el resto", sentenciaron.
La concentración se produce tras la activación del procedimiento de ejecución forzosa por parte del Supremo para obligar al Gobierno a regular la jubilación anticipada de los policías nacionales encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social.
Si el malestar ya existía desde hace años, repuntó al saberse que el Ejecutivo central destinó cerca de 90 millones de euros para financiar la jubilación anticipada de miembros de cuerpos policiales autonómicos, como los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra.
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