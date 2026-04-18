La Policía determina que la muerte de la nonagenaria en su piso de Lorca fue un accidente

La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que la muerte de la nonagenaria cuyo cadáver fue encontrado en un domicilio de Lorca este viernes fue consecuencia de un accidente, informan fuentes del cuerpo.

Según la inspección ocular, llevada a cabo por profesionales de la Brigada de Policía Científica y por un forense, todo hace sospechar de una caída en el momento en que casualmente la mujer, de 90 años de edad (y que solía contar con ayuda tanto de allegados como de una cuidadora profesional) se encontraba sola en el domicilio.

En cuanto a la gran cantidad de sangre hallada en la vivienda, algo que a priori alarmó tanto a la asistenta que encontró el cuerpo como a los primeros agentes que se desplazaron a la vivienda, se debería a que la señora tomaba anticoagulantes. Cabe recordar que se trata de medicamentos que, como su nombre indica, reducen la capacidad de coagulación de la sangre.

Según las primeras informaciones, la vecina podría llevar horas sin vida. La abundante sangre hallada en el domicilio estaba seca, y la cuidadora de la mujer, la que descubrió el cuerpo, explicó que la última vez que la había visto fue el día anterior, esto es, el jueves.

Toda muerte inesperada puede ser homicida, voluntaria o accidental: por eso la Policía siempre abre una investigación, como en este caso, en el cual todo apunta a un deceso accidental en el cual no participó una tercera persona.