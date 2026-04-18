Sucesos
Apuñalan a un joven y le rompen los dientes a otro en una pelea callejera en la zona de Atalayas en Murcia
Dos de los implicados huyen del escenario de la reyerta, aunque son localizados y detenidos por la Policía, mientras que el herido más grave es llevado al Virgen de la Arrixaca
La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su participación en una reyerta en la zona de ocio de Atalayas, en Murcia, que se saldó este sábado por la mañana con un joven apuñalado y dos heridos más: los propios sospechosos.
Así lo explican fuentes policiales, que detallan que los hechos tuvieron lugar minutos después de las seis de la mañana, en el cruce de las calles Isla Cristina y avenida del Rocío. Uno de los implicados telefoneó para pedir ayuda: según dijo, le estaban atacando en la vía pública. Necesitaba que fuese la Policía rápidamente.
Al escenario se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que encontraron griterío, gente con síntomas de hallarse bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias y a un joven que precisaba de ayuda médica con urgencia, puesto que presentaba al menos una herida de arma blanca.
Los policías requirieron que se movilizasen al lugar sanitarios en varias ambulancias, para atender a los afectados. Una unidad médica de emergencia (UME) asistió al herido más grave, que fue trasladado al Virgen de la Arrixaca.
Otros dos implicados, ambos con lesiones, trataron de huir, aunque fueron localizados y detenidos por la Policía. Uno de ellos, apuntan testigos, había perdido varias piezas dentales como consecuencia de los golpes recibidos en la riña. Otros presentaba lesiones en la testa.
Ambos sospechosos fueron trasladados primero al centro de salud del Infante, para ser reconocidos por los facultativos (como manda el protocolo) y después a dependencias policiales.
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