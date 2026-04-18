Sucesos
Alarma al desatarse un incendio en un instituto de Abarán: la Policía desaloja varios edificios llenos de alumnos
Los agentes se ven obligados a fracturar una puerta y a usar extintores para frenar el avance de las llamas en el centro educativo
Un incendio en un instituto ubicado en el municipio de Abarán hizo saltar las alarmas y obligó a la Policía Local a emplearse a fondo, romper una puerta y desalojar varios edificios que, en el momento del suceso, estaban llenos de alumnos, informan fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves por la tarde, sobre las 20.00 horas, que fue cuando los municipales recibieron el aviso de que emanaba "abundante humo procedente de una sala del IES Villa de Abarán, donde se encontraba una bomba de extracción de gasóleo del sistema de calefacción".
Con cuatro extintores portátiles
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, los cuales "a su llegada, comprobaron que había un incendio activo, por lo que fracturaron la puerta de acceso y, utilizando cuatro extintores portátiles, lograron controlar el fuego evitando su propagación".
Además, "se forma preventiva, se desalojaron los edificios ocupados por alumnado de ciclos formativos, garantizando la seguridad de todos los presentes hasta la llegada de bomberos", aseguran desde el cuerpo local de seguridad, que precisa que "la rápida intervención evitó daños mayores y posibles riesgos personales".
El suceso se saldó sin daños personales. Efectivos de los Bomberos del Consorcio se movilizaron, minutos después, al centro educativo y corroboraron que todo estaba en orden. Podría haber sido una tragedia, pero se quedó en un susto.
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