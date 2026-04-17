Sucesos
Una persecución policial se salda con el arresto de dos jóvenes por robar en comercios de Puerto Lumbreras
Un vecino llamó de madrugada para alertar de que había ruidos en una tienda cerrada, que tenía la persiana rota
La Policía Local de Puerto Lumbreras ha detenido a dos sospechosos de perpetrar diversos robos en el pueblo, informan fuentes municipales en una nota.
Ocurría sobre las dos y media de la mañana. "La detención se produjo tras una llamada vecinal que alertaba de una persiana rota y ruidos dentro de un establecimiento comercial cerrado", apuntan las mismas fuentes.
Al lugar se desplazaron agentes de Policía Local de Puerto Lumbreras, que confirmaron el asalto en el comercio. Los sospechosos del mismo se encontraban en las inmediaciones: al percatarse de la presencia policial, trataron de huir.
Fue entonces cuando arrancó una persecución, en la cual los agentes lograron dar alcance y proceder al arresto de ambos sujetos. "Los agentes han recuperado todo el dinero sustraído de las cajas registradoras de esta noche y, las primeras investigaciones, presumen que, por el modus operandi, se trate de los responsables de varios robos que se han sucedido en las últimas semanas".
Los municipales pusieron a los sospechosos a disposición de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.
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