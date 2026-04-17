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Apuñala en el cuello a su compañero en una residencia de la tercera edad de Ceutí

Víctima y presunto agresor, ambos hombres sexagenarios, fueron trasladados al Morales Meseguer de Murcia

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial, en una imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial, en una imagen de archivo. / L.O.

Ana Lucas

Ana Lucas

Un hombre de 69 años de edad apuñaló en el cuello a uno de sus compañeros en una residencia de mayores ubicada en el municipio de Ceutí, indican fuentes cercanas al caso.

El aviso por esta agresión, en un centro situado en el camino de los Julios, se recibía a las once y media de la noche de este jueves, cuando, por razones que no han trascendido, uno de los usuarios del geriátrico arremetió contra otro, cuchillo en mano, y se lo clavó, según informan las mismas fuentes.

Al lugar se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron tanto a la víctima, un varón de 66 años que presentaba lesiones de arma blanca en el cuello, como al presunto atacante, que padecía un ataque de ansiedad. Ambos fueron trasladados al Morales Meseguer de Murcia.

El caso es competencia de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.

Este diario se puso en contacto con la residencia en la que acontecieron los hechos, un centro que, de momento, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

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(Noticia en elaboración)

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