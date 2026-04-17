Mueren una joven embarazada y su bebé tras sufrir la madre un atragantamiento en su casa de Beniel

Una mujer de 28 años fue sometida este viernes a una cesárea de urgencia tras sufrir un atragantamiento en su casa del municipio de Beniel, informan fuentes policiales y sanitarias. Tanto la joven como el pequeño finalmente no pudieron sobreponerse a la gravedad de sus lesiones y fallecieron.

Los hechos tuvieron lugar en un bajo ubicado en el citado municipio de la comarca de la Huerta de Murcia, sobre las nueve de la mañana, hora a la que la pareja de la afectada (y padre del bebé) dio la voz de alarma: la joven, embarazada de 30 semanas, se había atragantado y precisaba de ayuda sanitaria urgente.

Al lugar se movilizaron varias ambulancias. Los sanitarios consideraron que había riesgo vital para madre e hijo y practicaron en el mismo domicilio la intervención, en la cual el bebé nació vivo. Si no llegan a actuar, explican las mismas fuentes, el pequeño corría peligro de quedarse sin aire.

Escoltados por la Policía

Después de más de dos horas de atención en la misma vivienda, los profesionales sanitarios decidieron el traslado al hospital tanto de la mujer como del neonato. La mujer y el recién nacido fueron llevados en ambulancia al Virgen de la Arrixaca de Murcia e ingresados en Cuidados Intensivos, donde final y lamentablemente fallecieron.

Para que el vehículo sanitario llegase con celeridad al centro de El Palmar, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil lo escoltaron.