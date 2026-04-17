Hallan muerta a una mujer de 90 años en un charco de sangre en su casa de Lorca

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver fue encontrado este viernes en un domicilio del casco urbano de Lorca, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio de Los Ángeles. Fue la cuidadora de la finada la que dio la voz de alarma: al acceder al domicilio, halló a la señora sin vida. En la vivienda, además, había mucha sangre: un reguero que iba desde la cocina hasta el comedor, apuntan las mismas fuentes.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.

Toda muerte inesperada puede ser homicida, voluntaria o accidental: por eso la Policía siempre abre una investigación, que concluye si la autopsia corrobora que se trató de fallecimientos naturales o accidentales o si participó otra persona.

En el caso de esta vecina, según las primeras informaciones, podría llevar horas sin vida.

La abundante sangre hallada en el domicilio estaba seca, y la cuidadora de la mujer, la que descubrió el cuerpo, explicó que la última vez que la había visto fue el día anterior, esto es, el jueves.

A la vivienda también se desplazaron familiares de la señora. Con la investigación recién iniciada, no se descarta de que el deceso sea consecuencia de un accidente doméstico. No obstante, será la autopsia, que se efectuará en el Instituto de Medicina Legal, la que arroje más luz sobre lo acontecido.

(Noticia en elaboración)