La aplicación de alerta de la Policía Nacional permite detener en Murcia a un maltratador que irrumpió en casa de su exmujer

La app Alertcops ha permitido detener en el municipio de Murcia a un hombre que entró en casa de su exmujer y rompió la orden de alejamiento que tenía vigente, informa la Policía Nacional.

El individuo fue arrestado como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de condena y amenazas, tras acceder al domicilio de su ex, "amenazarla y generar una situación de grave riesgo para su integridad física", apunta el comunicado del Cuerpo.

La victima activó una alerta policial a través de la aplicación Alertcops que permitió la comunicación inmediata con el 091. En concreto, "envió un aviso geolocalizado en tiempo real informando de una posible situación de peligro, desplazándose de manera inmediata varias patrullas de la Policía Nacional y permitiendo la detención inmediata del varón implicado en los hechos delictivos".

Alertcops es una aplicación móvil gratuita impulsada por el Ministerio del Interior que permite a los ciudadanos comunicarse de forma rápida, sencilla y eficaz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en casos de emergencia, recuerda la Policía.

Botón SOS

La aplicación Alertcops posibilita la comunicación bidireccional entre víctima y Policía mediante un sistema de chat seguro que permite ampliar información del suceso y mantener el seguimiento del incidente hasta la llegada de las patrullas. Este tipo de interacción resultada especialmente relevante en situaciones donde la víctima no puede realizar una llamada convencional.

Entre sus principales funcionalidades destaca el botón SOS diseñado para situaciones de riesgo grave que activa una alerta prioritaria y permite compartir automáticamente la ubicación del usuario.

"Alertcops se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia facilitando la colaboración directa entre la ciudadanía y los servicios policiales, con la posibilidad de enviar alertas geolocalizadas en tiempo real acompañadas de imágenes o videos", detalla la Policçia.

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Para consultar más información, alertcops.es.