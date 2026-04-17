Dos amantes, al banquillo por un asesinato en Puerto Lumbreras: él, por matar a tiros al marido de ella; la mujer por ser el cerebro del crimen

En la primavera del año 2017, 'Juanillo', de entonces 34 años, era detenido en Puerto Lumbreras como supuesto autor del asesinato (días antes) de Martín, un vecino de 49 años al que mataron a tiros, con una escopeta de perdigones, a las puertas de su domicilio. Nueve años después, arranca el juicio por este caso.

La Audiencia Provincial de Murcia inicia este viernes, con la selección de los miembros del jurado, el juicio tanto contra el citado 'Juanillo' como contra la esposa del finado, Ana, la cual se sienta también en el banquillo por, presuntamente, incitar al que entonces era su amante a que matase a su marido.

Así lo sostienen las dos acusaciones particulares presentes en la causa (representan a la madre y a un hermano del difunto), al subrayar que Ana fue el 'cerebro' del caso y quien incitó a su amante para que acribillase a tiros a su marido y padre de sus seis hijos.

El principal acusado llegó a estar en prisión provisional, aunque fue liberado en 2021

Las dos acusaciones particulares, además, acusan a un hermano de Ana: una lo hace como encubridor del crimen; la otra, directamente como cómplice.

La Fiscalía considera que el varón que supuestamente lo mató ha de pasar un cuarto de siglo entre rejas y e indemnizar a los seis hijos que tuvo Martín con su mujer (y procesada) en cantidades que suman más de 450.000 euros.

Los acusados declararán al final

Las tres personas que se sientan en el banquillo no testificarán al comienzo de la vista: lo harán al final (se prevé que el 24 de abril, el próximo viernes), después de escuchar la declaración de testigos y de profesionales de Criminalística de la Guardia Civil.

Si los tiempos previstos se cumplen, la entrega del veredicto tendrá lugar el jueves 30 de abril. Todos los procesados llegarán al Palacio de Justicia de Murcia por su pie: se encuentran todos en libertad. El principal acusado llegó a estar en prisión provisional, aunque fue liberado en 2021.

Sangre cerca del Castillo de Nogalte

El cuerpo de Martín fue hallado tendido en el suelo en medio de una de las calles adyacentes al Castillo de Nogalte, ensangrentado y con heridas por el impacto de perdigones en la cabeza y el brazo.

La autopsia confirmó que la muerte se había producido por el impacto de varios perdigones en el cráneo. Así las cosas, la Guardia Civil puso en marcha la denominada 'operación Anatomía' y detuvo al presunto autor del crimen en apenas 48 horas.