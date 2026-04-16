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Dos heridos en un accidente entre un camión y dos coches en el acceso de la MU-30 al Polígono Industrial Oeste

El alcance ha causado importantes retenciones en la zona a primera hora de la mañana

Retenciones en la zona del accidente, esta mañana

Retenciones en la zona del accidente, esta mañana / @Pedro19Murcia

Alba Marqués

Alba Marqués

Dos hombres, de 35 y 39 años de edad, han resultado heridos este jueves por la mañana en un accidente entre un camión trailer y dos coches ocurrido en el acceso de la MU-30 al Polígono Industrial Oeste, dirección Almería.

El alcance entre los vehículos, registrado a las 07:56 horas, ha dejado a uno de los conductores atrapado, por lo que ha sido necesaria la intervención de Bomberos para liberarlo, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Hasta el lugar también se ha desplazado Guardia Civil y una ambulancia del 061. Los sanitarios han atendido a los dos varones heridos y uno de ellos, el de 35 años, ha sido trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca, y el otro, de 59, al hospital Morales Meseguer.

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El accidente además ha causado retenciones importantes en la zona, de hasta aproximadamente una hora, según denuncian algunos usuarios que se han visto afectados por la densidad del tráfico.

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