Detenidos en Murcia por una macroestafa de 600.000 euros a una multinacional italiana con sede en España

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos personas acusadas de estafar 600.000 euros a una multinacional italiana con sede en España mediante un presunto fraude continuado con tarjetas bancarias de empleados.

Según la investigación, los arrestados habrían actuado entre los años 2021 y 2025, periodo en el que se registraron numerosos cargos fraudulentos en más de 35 tarjetas nominativas facilitadas por la empresa a sus trabajadores. Los agentes les atribuyen presuntos delitos de blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad.

El caso comenzó a investigarse el pasado mes de enero, después de que dos empleados denunciaran que se habían realizado compras y retiradas de dinero con sus tarjetas sin que ellos las hubieran autorizado ni efectuado.

A partir de esas denuncias, especialistas en ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, con la colaboración de personal de la empresa matriz en Italia, analizaron en detalle los movimientos de decenas de tarjetas asociadas a distintas cuentas bancarias de la compañía.

Las pesquisas destaparon lo que la Policía considera una macroestafa sostenida durante varios años. En ese tiempo se habrían efectuado cientos de cargos irregulares, entre ellos extracciones en cajeros por más de 300.000 euros, compras en establecimientos físicos por valor de 130.000 euros y adquisiciones en tiendas online. La investigación también apunta a la compra de todo tipo de bienes, entre ellos inmuebles.

La principal investigada es una empleada de la empresa con funciones relacionadas con la administración en España. Siempre según la Policía, tenía acceso a todos los datos de las tarjetas corporativas, como la numeración, la fecha de caducidad, el código CVV y el PIN de seguridad. Además, presuntamente habría desviado a un teléfono bajo su control los mensajes de confirmación de las operaciones para evitar que los trabajadores detectaran los movimientos.

Durante el registro domiciliario practicado en Murcia, los agentes intervinieron decenas de dispositivos tecnológicos de alto valor, relojes inteligentes, entradas para conciertos, artículos de lujo, un vehículo y una motocicleta, objetos que supuestamente habrían sido adquiridos con el dinero defraudado. La Policía sostiene que la pareja de la principal sospechosa también se habría beneficiado de estas operaciones.

Finalmente, los dos implicados, la trabajadora y su pareja, fueron detenidos y puestos a disposición judicial.