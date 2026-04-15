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Emergencias

Trasladan al hospital a un hombre de 41 años tras salirse de la vía su coche en la A-33 en Yecla

Vehículo accidentado

Vehículo accidentado / BOMBEROS CEIS

E.P.

Los servicios de emergencia han rescatado y trasladado al hospital a un varón de 41 años que ha resultado herido en un accidente de tráfico en el municipio de Yecla, según informa el '1-1-2'.

El siniestro se ha producido a las 9.23 horas, cuando el vehículo en el que viajaba el accidentado se ha salido de la vía mientras circulaba por la autovía A-33.

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han intervenido en las tareas de excarcelación y rescate del herido.

Una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de Murcia ha prestado la primera asistencia facultativa en el punto del accidente.

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Tras la estabilización del paciente, el personal sanitario ha procedido a su traslado a un centro hospitalario.

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