Investigación
A prisión la mujer que intentó meter en Ceuta 800 kilos de hachís en una autocaravana
La investigada fue detenida en el paso fronterizo durante los controles habituales de inspección que hace la Guardia Civil sobre los vehículos y personas que acceden a la ciudad autónoma.
EFE
Un juzgado de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión de una mujer que fue detenida este lunes cuando se disponía a cruzar la frontera del Tarajal que separa la ciudad autónoma de Marruecos con unos 800 kilos de hachís que ocultaba en la autocaravana que conducía.
Según han informado a EFE fuentes judiciales, la mujer ha prestado declaración en el Palacio de Justicia por un delito contra la salud pública, decretándose su ingreso en prisión preventiva y enfrentándose a una pena de unos cuatro años.
La mujer fue detenida en el paso fronterizo durante los controles habituales de inspección que hace la Guardia Civil sobre los vehículos y personas que acceden a la ciudad autónoma.
Tras inspeccionar la autocaravana, los agentes localizaron un habitáculo oculto construido específicamente para el transporte de droga con numerosos fardos con un peso aproximado de 800 kilogramos de hachís.
- Las barracas de Murcia no pasan el examen de Consumur: ponen en duda la calidad de los productos y alertan de incumplimientos de la ley
- Ya hay fecha para la apertura del nuevo gigante del bricolaje que ocupará las antiguas instalaciones de Cash Europa en Murcia
- La Justicia tumba la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
- Los conciertos sobre el río Segura, 'una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse
- A juicio por hacerse pasar por un vicealmirante en las redes sociales
- Virginia Martínez deja Vox y abre una nueva vía para una mayoría más fácil del PP en la Asamblea
- Los Alcázares da un 'paso histórico': luz verde a las obras para proteger el municipio de las inundaciones