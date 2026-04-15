Incendio en un octavo piso en el centro de Murcia
Bomberos han extinguido el fuego, que solo ha causado daños materiales
Bomberos de Murcia trabajan en la extinción de un incendio declarado en el octavo piso de un bloque con nueve viviendas ubicado en la calle Pintor Joaquín de Murcia.
El fuego se ha declarado sobre las 12:00 horas por un fallo en el cuadro eléctrico, en la entrada de la vivienda afectada, donde han saltado chispas. Esto ha originado una columna de humo que ha alertado a los moradores y vecinos, que han evacuado el edificio.
Hasta tres vehículos de Bomberos y 13 efectivos se han desplazado hasta la zona para apagar las llamas. Una patrulla de Policía Local de Murcia y una ambulancia del 061 también ha acudido hasta el lugar del incendio.
La presencia de los sanitarios ha sido a modo preventivo, según informan desde el Centro de Coordinación de Emergencias, ya que en el interior del inmueble se encontraba una mujer que ha podido salir del mismo. Así, el incendio no ha dejado heridos y solo ha causado daños materiales.
- Las barracas de Murcia no pasan el examen de Consumur: ponen en duda la calidad de los productos y alertan de incumplimientos de la ley
- Ya hay fecha para la apertura del nuevo gigante del bricolaje que ocupará las antiguas instalaciones de Cash Europa en Murcia
- La Justicia tumba la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
- Los conciertos sobre el río Segura, 'una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse
- A juicio por hacerse pasar por un vicealmirante en las redes sociales
- Virginia Martínez deja Vox y abre una nueva vía para una mayoría más fácil del PP en la Asamblea
- Los Alcázares da un 'paso histórico': luz verde a las obras para proteger el municipio de las inundaciones