Incendio en un octavo piso en el centro de Murcia

Bomberos de Murcia trabajan en la extinción de un incendio declarado en el octavo piso de un bloque con nueve viviendas ubicado en la calle Pintor Joaquín de Murcia.

El fuego se ha declarado sobre las 12:00 horas por un fallo en el cuadro eléctrico, en la entrada de la vivienda afectada, donde han saltado chispas. Esto ha originado una columna de humo que ha alertado a los moradores y vecinos, que han evacuado el edificio.

Vecinos en los alrededores del edificio afectado / Juan Carlos Caval

Hasta tres vehículos de Bomberos y 13 efectivos se han desplazado hasta la zona para apagar las llamas. Una patrulla de Policía Local de Murcia y una ambulancia del 061 también ha acudido hasta el lugar del incendio.

Noticias relacionadas

La presencia de los sanitarios ha sido a modo preventivo, según informan desde el Centro de Coordinación de Emergencias, ya que en el interior del inmueble se encontraba una mujer que ha podido salir del mismo. Así, el incendio no ha dejado heridos y solo ha causado daños materiales.