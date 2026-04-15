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Emergencias

Herida grave al salirse de la vía el coche en el que viajaba y dar vueltas de campana en la MU-30 a la altura de El Palmar

La mujer, de 64 años, ha ingresado en la Virgen de la Arrixaca

Ambulancia del 061

Ambulancia del 061 / 1-1-2

E.P.

Una mujer de 64 años ha resultado herida grave al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaba y volcar tras dar varias vueltas de campana en la carretera MU-30, a la altura de la pedanía murciana de El Palmar, según informa el '1-1-2'.

Varias llamadas han alertado al Centro de Coordinación de Emergencias sobre las 7.00 horas del siniestro vial, que ha tenido lugar entre los puntos kilométricos 1 y 2, en dirección Murcia.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad móvil de emergencias del 061 y agentes de la Guardia Civil.

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La mujer, cuyo vehículo ha volcado tras dar varias vueltas de campana, ha sido trasladada en ambulancia al hospital Virgen de la Arrixaca con pronóstico grave.

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