Herida grave al salirse de la vía el coche en el que viajaba y dar vueltas de campana en la MU-30 a la altura de El Palmar

Una mujer de 64 años ha resultado herida grave al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaba y volcar tras dar varias vueltas de campana en la carretera MU-30, a la altura de la pedanía murciana de El Palmar, según informa el '1-1-2'.

Varias llamadas han alertado al Centro de Coordinación de Emergencias sobre las 7.00 horas del siniestro vial, que ha tenido lugar entre los puntos kilométricos 1 y 2, en dirección Murcia.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad móvil de emergencias del 061 y agentes de la Guardia Civil.

La mujer, cuyo vehículo ha volcado tras dar varias vueltas de campana, ha sido trasladada en ambulancia al hospital Virgen de la Arrixaca con pronóstico grave.