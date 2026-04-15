Tráfico
Un accidente provoca más de 5 km de retenciones en la A-7 a su paso por Alcantarilla
El choque se ha producido en sentido Murcia capital y la DGT pide precaución al circular por la zona
EFE
Una colisión por alcance registrada en la A-7, en las proximidades de Alcantarilla y en sentido Murcia capital, está generando importantes retenciones que superan los cinco kilómetros, según ha informado la Dirección General de Tráfico en su cuenta oficial de la red social X.
El incidente está complicando el tráfico en la zona y la Dirección General de Tráfico ha alertado de la situación a través de sus canales oficiales, donde recomiendan a los conductores extremar la precaución y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternativas para evitar mayores demoras.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre posibles heridos ni sobre la duración estimada de las retenciones.
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