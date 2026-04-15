El abogado de la familia de Edwin Arrieta, el hombre al que mató Daniel Sancho, asume la defensa del cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia

El abogado Juan Gonzalo ‘Juango’ Ospina, director del despacho Ospina Abogados, se convirtió en un profesional popular y mediático a raíz del caso de Edwin Arrieta, el hombre al que mató y descuartizó en 2023 en Tailandia Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del también intérprete Sancho Gracia. Ahora, este letrado ha asumido la defensa del cirujano detenido y en prisión provisional por, presuntamente, violar a una paciente sedada en Murcia.

Ospina ha sido el abogado de la familia de Arrieta, la acusación particular en el juicio por asesinato contra Daniel Sancho

Ospina toma el relevo del penalista murciano Pablo Martínez, que fue el primer profesional al que contrató el médico. Martinez hace semanas que ya no se ocupa de la defensa del doctor, cuya excarcelación solicitó a la Audiencia Provincial. Este tribunal la denegó, por lo que el facultativo continúa en el penal de Sangonera, donde, como publicó este diario, tiene una celda para él solo y ha encontrado un trabajo: un cargo de confianza.

Más de una década con despacho propio

"Desde pequeño he tenido la obsesión de luchar por lo que creo justo", apunta en su página web. Ospina (que también es el abogado de Vito Quiles) se presenta como licenciado en Derecho (2010) y Ciencias Políticas (2011) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), con título de especialización en el Programa Ejecutivo de Negociación en la prestigiosa Universidad Harvard Law School, Boston (2015), posgrado en el Programa de Liderazgo y Gestión Pública de IESE (2016) y máster en Derechos Fundamentales por la UNED (2020). "Entiende la formación continua como único vehículo para poder ejercer la profesión desde la excelencia", destaca la página de su despacho, el cual abrió hace una década en Madrid.

Hace unos meses, este letrado fue distinguido con el premio al Mejor Equipo en Criminal Corporate.