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Detenidos en Lorca dos ladrones violentos que agredían a sus víctimas para robarles

Uno de los arrestados había sido detenido durante el último mes en tres ocasiones por la comisión de delitos del mismo tipo

Comisaría de Policía Nacional en Lorca

Comisaría de Policía Nacional en Lorca / P.N.

La Opinión

La Opinión

La Policía Nacional ha detenido en Lorca a dos ladrones violentos que asaltaban y agredían a sus víctimas para robarles dinero y efectos personales. El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional para uno de ellos, considerado el autor principal de los hechos.

Diversas denuncias presentadas en dependencias de la Policía Nacional de Lorca informaban de que varias personas habían sufrido el mismo tipo de robo con violencia, donde uno o dos sujetos les habían sorprendido y arrebatado mediante un tirón sus pertenencias, principalmente bolsos y objetos de valor, para luego darse a la fuga. En alguno de estos casos, los autores emplearon un alto grado de violencia, llegando a agredir a la víctima.

Esto motivó la apertura de una investigación donde las pesquisas realizadas por los agentes de la Policía Nacional condujeron hasta dos individuos, uno de los cuales había sido detenido durante el último mes en tres ocasiones por la comisión de delitos del mismo tipo.

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Una vez identificados los posibles responsables, se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió su localización, detención y puesta a disposición judicial.

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