Matan a un murciano de una paliza en plena calle en Hellín

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado este lunes la detención de un joven de 25 años por matar de una paliza a un hombre de 45, natural de Murcia, en plena calle en la localidad albaceteña de Hellín este pasado domingo.

A preguntas de los medios, Sabrido ha concretado que la detención se produjo "ayer mismo" y que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, por lo cual no ha podido adelantar más información al respecto.

El Digital de Albacete adelantó este mismo domingo el fallecimiento de un hombre de 45 años en Hellín "tras sufrir una violenta agresión en plena vía pública".

Según señalaba, los hechos ocurrieron en la calle Canterería, donde la víctima fue hallada tendida en el suelo "con signos evidentes de violencia y rodeada de un gran charco de sangre".

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El detenido es un joven de alrededor de 25 años, vecino de la localidad y de nacionalidad española, al que se le investiga como presunto autor de la muerte del murciano fallecido tras sufrir una paliza.