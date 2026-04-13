En el municipio de Hellín
Un detenido por la muerte violenta de un hombre en Albacete
El suceso ocurrió en la noche de este sábado al domingo en el municipio de Hellín
EFE
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a una persona por la muerte violenta de un hombre, un suceso que ocurrió en la noche de este sábado al domingo en el municipio de Hellín (Albacete).
El delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha informado a los medios de comunicación de la detención de un hombre por la muerte violenta de un hombre en Hellín y ha precisado que el arresto se ha producido este domingo, si bien ha añadido que el caso está bajo secreto de sumario, por lo que no puede aportar más datos.
Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha indicado a EFE que a las 23:46 horas del sábado, se recibió una llamada en la que se avisaba de que en la calle Cantarería de Hellín había un hombre de unos 40 años que, al parecer, había fallecido.
Al lugar del suceso se desplazó una UVI, que confirmó el fallecimiento de este hombre. También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.
- El Ayuntamiento de Lorca 'recluta' a medio centenar de vencejos para luchar contra plagas de insectos
- Alta tensión en la cárcel de Campos del Río: denuncian situaciones muy violentas, actuaciones arbitrarias y faltas de respeto del director
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
- Un incendio en un restaurante del Infante Juan Manuel de Murcia obliga a desalojar a varios vecinos
- La lluvia no frena al Entierro en su 175 aniversario
- La lluvia no disuade a los murcianos que aprovechan para llenar las barracas en su último día
- El Castillo de Lorca será sometido a una transformación paisajística integral
- Liga Endesa: UCAM Murcia - Covirán Granada, en directo