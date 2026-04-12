Sucesos
Localizada Marcela, la niña de 2 años desaparecida en Murcia cuyo padre denunció su secuestro
La madre de la menor se presenta con ella en dependencias policiales y denuncia a su expareja por violencia de género
Marcela, la niña de 2 años desaparecida en Murcia cuyo padre denunció su secuestro, se encuentra en buen estado de salud y cuidada por su madre, confirman fuentes policiales.
La propia progenitora de la menor se presentó con ella en dependencias de la Policía Nacional, después del revuelo causado (había hasta carteles con la imagen de la pequeña en escaparates de farmacias) y denunció a su expareja, un hombre llamado Manuel, por violencia de género, detallan las mismas fuentes.
Tal y como relató la mujer, este hombre la habría maltratado: de ahí que ella decidiese irse con la niña, cuya pista, según el padre, se pierde en Churra a finales del mes de marzo. La afectada habría presentado pruebas documentales a la Policía, que investiga ahora al individuo como presunto autor de malos tratos físicos y psicológicos.
Del caso se hace cargo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia. Se trata del equipo policial especializado dedicado a la protección de víctimas de violencia de género, sexual y doméstica.
El caso recuerda al de Bernardino, que aconteció también en la Región en 2025. Este niño tenía 4 años de edad cuando se le perdió la pista en Molina de Segura y se encontraba, efectivamente, con su madre. Ella también aseguró que el padre era quien la maltrataba a ella y que por eso se llevó al niño.
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