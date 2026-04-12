ACCIDENTE
Fallece un motorista en Guipúzcoa tras sufrir una caída y chocar contra una valla
El accidente, que costó la vida a un motorista de 54 años, ocurrió en la AP-8, en Zarautz, cuando el fallecido se dirigía hacia Bilbao
EP
Un motorista de 54 años de edad ha perdido la vida este domingo tras sufrir una caída cuando circulaba por la AP-8 a su paso por la localidad guipuzcoana de Zarautz y chocar contra una valla.
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el accidente se ha registrado minutos antes de las nueve de la mañana de este domingo.
El motorista circulaba por la AP-8 en Zarautz, en dirección hacia Bilbao, cuando ha sufrido una caída y ha colisionado contra una valla.
Hasta el lugar se han desplazado recursos de bomberos, que le han atendido en un primer momento, así como ambulancias de Osakidetza y patrullas de la Ertzaintza. El motorista, de 54 años de edad, ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital Donostia, donde ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
La Ertzaintza, por su parte, ha abierto la correspondiente investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este accidente.
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