Decretan el ingreso en prisión del detenido por matar a puñaladas a un niño de 11 años en Madrid

El juzgado de guardia de Móstoles ha decretado el ingreso en prisión del presunto asesino de David, el niño de 11 años que fue acuchillado el pasado jueves en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada, según ha informado el diario ABC.

El grave suceso conmocionó a la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada. David G. P., falleció tras ser atacado con un arma blanca por un joven de 23 años, Julio. El aviso a los servicios de emergencias se produjo alrededor de las 19:45 horas.

La agresión tuvo lugar en las instalaciones culturales ubicadas entre la calle Santiago Apóstol y la avenida de Gaudí. Fuentes de la investigación han informado a EFE de que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión provisional en la cárcel de Navalcarnero.

En busca del arma

El joven, que no ha querido prestar declaración ante la magistrada, fue arrestado hace unos días como presunto autor del crimen de David, un niño de 11 años, vecino de Brunete, que fue apuñalado el jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid).

La Guardia Civil está buscando con perros detectores de restos biológicos el arma homicida, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación de estos hechos, que, según las primeras pesquisas, se produjeron cuando el menor fue a los servicios del centro cultural, al que había acudido a una clase de inglés.

En los aseos, el niño, de origen rumano, fue abordado por su presunto agresor, un joven de 23 años y origen latinoamericano, que le asestó varias puñaladas y huyó, si bien horas después fue detenido por la Guardia Civil.

Heridas en tórax, cuello y espalda

Cuando los efectivos del SUMMA112 llegaron al punto indicado, se encontraron con una situación de extrema gravedad, ya que el joven presentaba múltiples heridas de arma blanca distribuidas por el tórax, el cuello y la espalda.

Debido a la profundidad de las lesiones, el menor entró en parada cardiorrespiratoria poco después de la llegada de los sanitarios. A última hora de la noche, el ayuntamiento de Villanueva confirmó el fatal desenlace. A través de un comunicado, el consistorio trasladó su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como ha manifestado su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".