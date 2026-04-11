Sucesos
Un senderista es rescatado en Sierra Espuña con un helicóptero tras lesionarse la rodilla
El hombre se encontraba haciendo una ruta solitariamente
Un hombre de 52 años ha sido rescatado a primera hora de la mañana en Sierra Espuña mientras realizaba una ruta senderista. Mientras caminaba por el monte, sufrió una caída que le provocó una lesión en una rodilla, dificultándole la movilidad.
A las 8.21 h, el afectado llamó al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 solicitando asistencia sanitaria. Debido a la dificultad de acceso a la zona, confirmada por un agente medioambiental desplazado al lugar, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias movilizó un helicóptero con el Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.
El herido fue evacuado por vía aérea directamente hasta el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca para su evaluación y tratamiento.
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