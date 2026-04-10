Sucesos
Un incendio quema 8.000 metros cuadrados de monte en Villanueva del Río Segura
Cañas y matorral son la principal vegetación afectada
Un incendio de cañas y matorrales ha levantado preocupación esta tarde en Villanueva del Río Segura, cuando las llamas comenzaron a otearse desde kilómetros de distancia. El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió el aviso a las 15:35 horas, tras varias llamadas que alertaban de que ardían cañas y matorrales en la rambla de La Cañada del Royo, originando llamas de gran altura.
Entre las llamadas recibidas se encontraba una realizada por la Policía Local de Ceutí, que localizó dos focos de incendio, estimando que uno de ellos afectaba a una superficie aproximada de 300 metros cuadrados.
Hasta el lugar del incendio se han dirigido los siguientes efectivos:
- Bomberos CEIS.
- Agentes Medio Ambientales
- Policía Local de Ceutí.
- Guardia Civil.
Tras varias horas de trabajo, el incendio ha quedado totalmente extinguido por los medios desplazados, estimándose una superficie quemada de unos 8.000 metros cuadrados.
No se han registrado heridos ni daños materiales de consideración.
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