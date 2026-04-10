Hallan muerto de una puñalada a un hombre en plena calle en Valencia

La Policía Nacional investiga lo que aparenta ser el asesinato de Ángel R. C., un hombre de 58 años que ha sido encontrado a primera hora de la mañana de este viernes tirado en el número 30 de la avenida Pi i Margall de Burjassot. Ha sido un familiar de la víctima quien alrededor de las 5:30 horas ha dado la voz de alarma con una llamada al teléfono de Emergencias 112.

La llamada ha provocado la activación del protocolo por el que han sido enviadas patrullas de la Policía Local de Burjassot, así como de la Policía Nacional y medios sanitarios. Los policías locales, que han llegado en primer lugar, han intentado inicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar al ver que la persona no tenía estímulos, aunque el familiar ya había tratado de prestarle auxilio con anterioridad. No obstante, el hombre tenía una herida a la altura del corazón que habría sido provocada por un objeto punzante y que ha pasado desapercibida hasta que la médica del SAMU le ha quitado la ropa y le ha practicado la RCP durante 45 minutos. Por este motivo, los agentes han dado aviso también a la comisión judicial, esto es, al Juzgado de Guardia de Paterna y al forense de guardia.

La víctima es un vecino que vive en esa misma avenida, y según las primeras investigaciones la agresión se habría producido en el momento en el iba a trabajar. Al parecer el hombre, que vivía solo, había quedado con su hermano, como cada mañana, para irse a la empresa donde trabajan juntos en la Fuente del Jarro de Paterna. El hermano, al ver que no llegaba, ha ido en su busca y lo ha encontrado tendido junto a unos contenedores. Como no respondía a sus intentos de reanimación es cuando ha pedido ayuda urgente al 112.

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Ante las sospechas de que se trata de un asesinato, la Policía Nacional ha activado el protocolo de muertes violentas, por lo que el caso ha sido asignado al grupo de Homicidios, que han acudido al lugar. Asimismo, también se han personado especialistas de la Policía Científica para iniciar la inspección ocular. Nada más acudir la Policía Nacional al lugar, han desplegado el biombo móvil para proteger la escena y evitar la miradas de los curiosos. Los agentes han rastreado los bajos de los vehículos, papeleras y contenedores en una amplia zona en un intento de localizar el arma homicida. De hecho, el contenido de los contenedores de vidrio ha sido retirado en un camión para que sea revisado por la Policía Científica en busca del arma. Además, están revisando las cámaras de la avenida.