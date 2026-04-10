Detenido en Murcia un condenado en Bélgica por tráfico de drogas
Fue localizado por los investigadores de la Policía Nacional cuando se disponía a realizar un trámite en una administración pública
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón que pretendía asentarse en la Región de Murcia, y al que le constaba en vigor un cumplimiento de condena de prisión en Bélgica, al haber sido condenado por el Tribunal de Primera Instancia de Charleroi por un delito de tráfico de drogas.
Los investigadores supieron de la posible presencia de este varón buscado por las autoridades belgas en la Región de Murcia, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia y seguimiento en diversos puntos de la ciudad con el fin de poder comprobar el motivo de su estancia en territorio nacional, así como su posible participación en otros hechos delictivos similares como los que motivaban la orden de detención, según han informado desde el Cuerpo.
Durante la investigación los agentes comprobaron que el varón pretendía asentarse en la Región de Murcia, mientras que los organismos de cooperación policial y judicial confirmaron el interés en su detención por parte de las autoridades belgas, para el cumplimiento de la condena de prisión impuesta tras su implicación en un delito de Tráfico de Drogas cometido en dicho país.
Además, este hombre ya había sido condenado anteriormente por asociación delictiva y tráfico de drogas, llegando a cumplir varias penas de prisión.
Finalmente los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención el pasado mes de marzo en la ciudad de Murcia, a la espera de los trámites de expulsión al país demandante por la comisión de un delito con penas de prisión de 2 a 6 años.
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