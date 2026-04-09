Dos helicópteros y bomberos de la Región y Alicante trabajan en el incendio de un almacén en San Pedro del Pinatar

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia trabajan para sofocar un incendio declarado en una empresa de semilleros en la pedanía de Lo Romero, en San Pedro del Pinatar.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas a partir de las 13.32 horas para alertar de la presencia de humo en una nave que almacena bandejas de corcho.

Al lugar se han movilizado efectivos del CEIS procedentes de los parques de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Molina de Segura, así como bomberos del Consorcio Provincial de Alicante del parque de Torrevieja.

A petición de los bomberos, dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias han sido movilizados, si bien se han retirado a las 14.48 horas.

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Personal del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar se encuentra en el lugar en apoyo a los bomberos, así como patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil.