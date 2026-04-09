Detenidos cuatro menores por intentar provocar un descarrilamiento en las vías de tren de la línea Alicante-Murcia

La Policía Local de Elche ha detenido a cuatro menores de edad como presuntos autores de un delito contra la seguridad, después de que supuestamente colocasen varios objetos contundentes sobre vías de tren para, al parecer, intentar provocar descarrilamientos en un tramo de la línea ferroviaria Alicante-Murcia situada en la zona de Altabix, concretamente en el camino de las Canteras.

La actuación se produjo después de que varias patrullas fueran movilizadas tras recibir un aviso sobre la presencia de varios jóvenes que presuntamente habían colocado esos objetos. A su llegada, los agentes localizaron a los menores en un puente próximo a la zona y huyeron al percatarse de la presencia policial, según ha indicado el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

Por la "rápida coordinación" entre diferentes unidades, la Policía Local logró interceptar a los cuatro presuntos implicados y asegurar la zona. Durante la intervención, uno de los menores tuvo que ser trasladado a un centro de salud donde recibió asistencia sanitaria tras sufrir una caída en su intento de fuga.

Una vez inspeccionado el lugar, los agentes contactaron con los centros de control de Renfe y con técnicos de Adif, que confirmaron la "extrema gravedad" de los hechos al considerar que los objetos "podrían haber provocado el descarrilamiento de un tren, fracturas en el carril o daños graves en la estructura inferior de los convoyes".

"La rápida actuación policial evitó lo que podría haber derivado en un grave accidente ferroviario, ya que por ese punto circulan habitualmente trenes de cercanías con numerosos pasajeros", han apuntado desde el consistorio.

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En este sentido, "ante la gravedad de los hechos", los agentes arrestaron a los cuatro menores, que fueron trasladados a dependencias policiales y posteriormente quedaron bajo la custodia de sus padres y tutores legales.