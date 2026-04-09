Robos
Cinco detenidos, dos de ellos menores, por robar dinero y joyas en casa de un amigo en Torre Pacheco
Vendieron las piezas en un comercio de compraventa de oro de San Javier, de donde han sido recuperadas
La Guardia Civil ha detenido en Torre Pacheco a cinco personas -cuatro hombres y una mujer, incluyendo a dos menores de edad- como presuntas autoras del robo de 1.000 euros en metálico y joyas valoradas en más de 5.000 euros del domicilio de un amigo.
La investigación se inició a principios de año tras la denuncia de una vecina, quien alertó de que su caja de caudales, guardada en un armario de su vivienda, había sido forzada, según ha informado la Benemérita.
Los agentes comprobaron que los accesos a la casa no presentaban signos de violencia, lo que centró las sospechas en el círculo cercano de los moradores.
Según las pesquisas, los detenidos aprovecharon una visita al hijo de la víctima para acceder al dormitorio de la madre y sustraer el botín sin levantar sospechas.
Posteriormente, para intentar eludir la acción policial, vendieron las piezas de forma escalonada en un establecimiento de compraventa de oro de San Javier, realizando hasta cuatro operaciones a nombre de distintos vendedores.
La Guardia Civil logró localizar y recuperar las joyas en el comercio antes de que fueran destinadas a la fundición.
Los cinco arrestados, vecinos de una pedanía de Torre Pacheco, han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.
A raíz de este caso, los investigadores recomiendan a los ciudadanos realizar fotografías detalladas de sus joyas. Al carecer estas piezas habitualmente de número de serie, disponer de imágenes facilita su identificación y recuperación en caso de sustracción.
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