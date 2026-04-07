El lado oscuro del Bando de la Huerta: trifulcas e intoxicaciones etílicas

Si bien el Bando de la Huerta es símbolo de Murcia y uno de los momentos más importantes de la ciudad a lo largo del año, no está exento de sucesos desagradables que suelen acompañar a la gran mayoría de celebraciones.

Según testigos que se encontraban junto al local de ocio nocturno Alter Ego, se produjo una trifulca entre varias personas que se encontraban en la acera junto al local y los ocupantes de un camión.

La pelea acabó con una persona herida que, de acuerdo con algunos testigos de los hechos, fue detenida por la policía. El origen de la disputa, explican, es que el camión entró "a mucha velocidad a la calle" y, posteriormente, tuvo lugar un intercambio de improperios entre los que estaban fuera del local y los que viajaban en el vehículo. Por el momento se desconoce si hubo más heridos durante la pelea y si se produjeron daños materiales.

La Policía Nacional junto a las personas en el camión. / Israel Sánchez

Intoxicaciones

Por otro lado, a lo largo del día se han producido numerosas asistencias; la mayoría, por intoxicaciones etílicas. No obstante, cabe resaltar que esto suele ser habitual durante estas fiestas.

De hecho, comenta el servicio de emergencias 112 a través de su cuenta de X (antes Twitter) que las atenciones se han reducido en un 10 % con respecto al año anterior a la misma hora. Del total de atenciones, el 50 % han sido por intoxicaciones etílicas. Solo cinco personas han requerido un traslado al hospital público.

Una tabla con el desglose de los datos de las asistencias del 112 en todo el día. / L. O.

Uno de los desplazados al hospital fue por un corte profundo en la mano mientras trabajaba. Agregan que la zona más tensionada hasta el momento ha sido el parque de La Fama.

El último informe, publicado a las siete y media de la tarde, detalla que se atendió a 84 mujeres y a 100 hombres y que, por el momento, no ha habido ningún caso de gravedad.

Limpieza

Otra cara oscura es la del estado de las calles. Los desechos orgánicos y de plástico lanzados al suelo alteran el estado natural de las calles de Murcia.

En este sentido, el Ejecutivo municipal comunica que ya se están realizando las labores de limpieza para recuperar, cuanto antes, las vías que se encuentran cortadas y obstruyen el transcurso normal del tráfico.

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La policía estuvo regulando, según informaron en Twitter, la salida de las carrozas de las zonas donde tuvo lugar el desfile. No se han producido, en este sentido, sucesos reseñables; sin embargo, aún queda noche y piden a la ciudadanía la "máxima colaboración" y seguir las indicaciones que dan los agentes que se encuentran trabajando en todo momento.