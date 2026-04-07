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Desaparición

Buscan a una niña de dos años desaparecida desde hace más de doce días en Caravaca de la Cruz

Mide entre 80 cm y un metro de estatura, complexión delgada y pelo y ojos castaños

Desaparecida en Caravaca de la Cruz

Desaparecida en Caravaca de la Cruz / SOS Desaparecidos

Javier Ayala

Javier Ayala

Las redes han dado voz a la desaparición por sustracción parental de Marcela M.N, una niña de dos años de la que no se tiene información desde el pasado 26 de marzo. Desapareció junto a su madre, cuando debía haberla entregado al otro progenitor. La Asociación SosDesaparecidos ha publicado un cartel aportando información de esta joven de Caravaca de la Cruz: entre 80 cm y un metro de estatura, complexión delgada y pelo y ojos castaños.

Si alguien tiene algún tipo de información o pista al respecto, puedes llamar al 868 286 726 o mandar un correo a info@sosdesaparecidos.es

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