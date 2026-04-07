Desaparición
Buscan a una niña de dos años desaparecida desde hace más de doce días en Caravaca de la Cruz
Mide entre 80 cm y un metro de estatura, complexión delgada y pelo y ojos castaños
Las redes han dado voz a la desaparición por sustracción parental de Marcela M.N, una niña de dos años de la que no se tiene información desde el pasado 26 de marzo. Desapareció junto a su madre, cuando debía haberla entregado al otro progenitor. La Asociación SosDesaparecidos ha publicado un cartel aportando información de esta joven de Caravaca de la Cruz: entre 80 cm y un metro de estatura, complexión delgada y pelo y ojos castaños.
Si alguien tiene algún tipo de información o pista al respecto, puedes llamar al 868 286 726 o mandar un correo a info@sosdesaparecidos.es
No es necesario que pasen 24 horas para buscar a alguien
No es cierto que tengan que pasar 24 horas para buscar a alguien que se esfuma. Cuando una desaparición se considera inquietante, pasa a la unidad policial especializada que es el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Murcia. Si la persona extraviada no tiene 18 años, se encarga el Grupo de Menores (Grume)
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