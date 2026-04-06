Dos detenidos por robar ganado en varias granjas de Caravaca y Moratalla

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del ‘Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas’, ha desarrollado en la comarca del Noroeste la operación ‘Cabezo Gordo’, una investigación iniciada para esclarecer la sustracción de ganado en granjas de Caravaca de la Cruz y Moratalla, que ha culminado con la identificación, localización y detención de dos personas, como presuntas autoras de delito de robo con fuerza, y la recuperación de parte de las cabezas de ganados sustraídas, que ya han sido devueltas a sus propietarios.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando efectivos del Equipo ROCA de la Benemérita detectaron la comisión de varios robos en granjas de la comarca del Noroeste, a las que se había accedido empleando la fuerza contra sus cerramientos perimetrales y anclajes, y se había sustraído ganado.

Los guardias civiles practicaron exhaustivas inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas con la finalidad de recabar todos los indicios posibles sobre la forma de cometer los robos y sus autores.

Los primeros pasos de la operación permitieron dibujar un patrón de actuación, en el que se constató que los autores realizaban vigilancias previas para seleccionar las granjas a las que sustraerles el ganado y estudiaban los accesos y posibles vías de escape, en el caso de ser sorprendidos.

Uno de los detenidos / G.C.

Otra medida de seguridad empleada era la materialización de los robos en horario nocturno, franja horaria en la que la presencia de propietarios y empleados de las granjas, así como posibles testigos era mínima. Una vez con las cabezas de ganado en su poder, estas eran trasladadas hasta un lugar de ‘enfriamiento’, ubicado en el municipio de Calasparra, también para evitar la detección inmediata de los hechos delictivos.

Pasado un tiempo desde la comisión del robo, el ganado sustraído se ofertaba a canales de restauración o ganaderos locales sin trazabilidad sanitaria (guías sanitarias).

En una segunda fase de la operación, se detectó a los sospechosos operando en el municipio de Alcantarilla. Los guardias civiles del equipo ROCA, junto los de la Patrulla de Protección de la Naturaleza, realizaron varias inspecciones en explotaciones ganaderas en las que se hallaron corderas que habían sido sustraídas en granjas de los municipios de Caravaca de la Cruz y Moratalla.

La tecnología como apoyo a la investigación

Entre otros indicios, el uso de bolos electrónicos (cápsula tecnológica utilizada principalmente en la ganadería bovina y ovina, para la identificación electrónica permanente e individual de los animales) permitió a los guardias civiles rastrear y verificar la procedencia de las cabezas de ganado sustraídas que habían sido vendidas de forma ilícita en Alcantarilla por un valor muy inferior al de mercado.

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La operación se ha saldado, hasta el momento, con la localización y detención de los dos presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza cometidos en granjas de Caravaca de la Cruz y Moratalla, así como la recuperación de la práctica totalidad de las cabezas de ganado sustraídas, que ya han sido devueltas a sus propietarios.