Siete heridos al desprenderse el techo del comedor de un hotel de Benidorm

Siete personas han resultado heridas este domingo al mediodía tras el derrumbe de parte del techo de un hotel en Benidorm, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El desprendimiento, se ha producido en el comedor del hotel Poseidón Palace, según fuentes cercanas al caso.

El CICU ha recibido el aviso sobre las 14:20 horas y ha movilizado hasta tres ambulancias, entre ellas una SVB y un SAMU. Además, también se ha solicitado el apoyo de personal de Cruz Roja para atender a los heridos.

Los servicios sanitarios han atendido a cinco hombres y dos mujeres por contusiones. Una menor de 8 años y un hombre de 78 han sido dados de alta in situ, pero los otros cinco heridos restantes, de entre 33 y 80 años han sido trasladados a centros hospitalarios tras una primera asistencia en el lugar del accidente. Así, uno de los heridos se encuentra en observación en el Hospital de la Marina Baixa.

Sesenta clientes en el momento del accidente

El accidente se ha producido en la zona del comedor, que en ese momento estaba ocupado por unas 60 personas que se encontraban disfrutando del turno de comidas, según ha explicado al diario Información Pere Joan Devesa, director general de Hoteles Poseidon.

De pronto, los clientes se han visto sorprendidos por la caída de parte del techo, que ha arrastrado incluso algunos de los conductos del sistema de climatización, cayendo también restos de escayola en mesas, sillas y suelo.

Noticias relacionadas

Por el momento, se desconocen las causas por las que se ha producido el suceso. Por ello, según el Ayuntamiento, un arquitecto municipal se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para establecer las posibles causas y el alcance del desprendimiento de parte del techo de pladur.