Sucesos
Un coche se incendia en plena autovía A-7
Las dos personas ocupantes del vehículos se encuentran ilesas
En plena Operación Retorno tras el final de Semana Santa, un coche se ha incendiado en la autovía A-7, a la altura de Totana, sentido Almería. A las 12.30h, varias llamadas al 1-1-2 han alertado de la presencia de dos personas en el exterior del vehículo mientras éste se encontraba en llamas.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como la Guardia Civil y la Policía Local.
Los bomberos lograron sofocar el incendio del vehículo. Solo se produjeron daños materiales.
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