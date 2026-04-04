Trasladan al hospital a un buceador tras sufrir un síndrome descompresivo en Cabo de Palos

Ha pasado más de una vez en la Región. El síndrome de descompresión es una afección aguda que aparece por una rápida reducción en la presión atmosférica. Esta bajada implica la formación de diminutas burbujas de gas, principalmente de nitrógeno, que quedan retenidas en los tejidos o en el sistema circulatorio.

Lo que pasa es que, cuando un buceador inhala nitrógeno bajo altas presiones, este se disuelve en la sangre debido a su compacidad. Sin embargo, al subir rápidamente a la superficie, el nitrógeno aún presente en su organismo vuelve a convertirse en gas y forma burbujas que pueden boquear el flujo sanguíneo. Es peligroso y puede llegar a ser letal.

Este Sábado Santo por la mañana, sanitarios del 061 atendieron y trasladaron al hospital a un buceador de 32 años que, aparentemente, sufrió una enfermedad descompresiva en Cabo de Palos, en Cartagena, informa el 112 en su web.

Ocurría minutos antes de las nueve y media de la mañana, cuando Emergencias "recibió el aviso de uno de los centros de buceo de la localidad, informando que un hombre había tenido problemas durante una inmersión y presentaba síntomas de enfermedad descompresiva".

El hombre se encontraba consciente, aunque refería mucho malestar, especialmente dolor de cabeza y dificultad respiratoria.

A la cámara hiperbárica

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Al lugar se desplazó una unidad móvil de emergencias, con sanitarios que estabilizaron al afectado y lo trasladaron al Virgen de la Caridad en Cartagena, para ser introducido en la cámara hiperbárica.

Este tratamiento permite respirar oxígeno puro a una presión elevada, con el fin de acelerar el tiempo de recuperación, pues disminuye la inflamación y mejora el flujo sanguíneo.