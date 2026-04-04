Investigado por cuadruplicar la tasa de alcohol al volante en Murcia y conducir aunque el juez le quitó el carné hace siete años

Un individuo de 52 años, cuya identidad no ha trascendido, está investigado por cuadruplicar la tasa de alcohol al volante en el municipio de Murcia y conducir aunque el juez le quitó el carné hace siete años, indican fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron este Viernes Santo. Agentes de la Policía Local de Murcia, en concreto de Alquerías, detectaron un turismo, en concreto un Mercedes, que presentaba una "conducción negligente", por lo cual se le interceptó a la altura de la población de El Raal.

Cuando fue sometido a la preceptiva prueba de detección de alcohol (y también de drogas), el hombre arrojó un resultado positivo que superaba ampliamente el límite penal establecido en España. En concreto, el citado límite es 0,60 mg/l y lo que dio este sujeto fue 0,79 mg/l. Iba bebido, casi cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida.

Asimismo, los agentes procedieron a comprobar los datos del sujeto, y fue cuando descubrieron que la autoridad judicial le había retirado el permiso de conducir en 2019, en una resolución que no estaba cumpliendo.

El caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, que en casos así actúa como Policía Judicial (al tratarse de una competencia de Tráfico).

El hombre queda en calidad de investigado y en libertad: será la autoridad judicial la que requiera su presencia cuando le cite, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El vehículo, como manda la norma, fue inmovilizado.