Intenta violar a una mujer a la que asaltó para robarle de madrugada en Lorca: la Policía lo pilla in fraganti

La Policía Nacional ha detenido a un joven de unos 20 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, que, presuntamente, asaltó e intentó violar a una mujer de madrugada en el casco urbano de Lorca, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las tres de la mañana. Un 'zeta' (así se denomina al vehículo policial en el que dos agentes patrullan las calles) que circulaba por la zona de Jerónimo Santa Fe, en las proximidades de un instituto, detectó una conducta sospechosa.

En concreto, vieron a un varón que tenía a una mujer retenida: la agarraba por la cabeza, la cual había estampado contra el cristal de una furgoneta estacionada en la zona. Los policías detuvieron el coche para intervenir.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo trató de huir, y fue cuando los agentes le contaron el paso con el mismo vehículo. Fue interceptado y arrestado.

Cuando fue sometido al pertinente cacheo por parte de los agentes, estos descubrieron que llevaba encima pertenencias que la mujer identificó como suyas.

La víctima relató que este hombre, al que no conocía de nada, la abordó por la calle, le robó y trató de agredirla sexualmente. Denunció agresión sexual sin penetración.

Desde el sindicato Jupol en Murcia dieron la enhorabuena a los agentes, a los que tacharon de "enormes", y pusieron el acento en que la Policía necesita más medios para hacer su labor en condiciones, especialmente en fechas como la Semana Santa, cuando urbes como Lorca ven incrementada exageradamente su población, dada la cantidad de gente que va a ver los desfiles.

En este sentido, desde la organización sindical destacaron que únicamente hay dos 'zetas' para toda la ciudad en estas fechas.