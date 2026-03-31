Sofocado un incendio en una empresa de reciclaje de neumáticos de Ceutí

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han sofocado este jueves por la mañana el incendio declarado en una empresa dedicada al tratamiento de caucho y al reciclaje de neumáticos, situada en el polígono industrial Los Torraos, en Ceutí, sin que se hayan registrado daños personales.

El aviso llegó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 a las 8.33 horas, cuando varios alertantes informaron de un fuego en la cubierta de la nave y advirtieron de que no podían controlarlo con sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, que confirmaron la necesidad de movilizar a los bomberos. El dispositivo activado por el 112 estuvo integrado por ocho bomberos y un sargento del CEIS, con cuatro vehículos de extinción y una unidad de jefatura, además de una Unidad Móvil de Emergencias del 061, que acudió en prevención.

El mando de la extinción dio el incendio por controlado a las 9.15 horas. Posteriormente, a las 11.28 horas, los responsables del operativo estimaban que el fuego podría quedar completamente extinguido en el plazo de una hora.

Los sanitarios desplazados al lugar finalmente se retiraron sin necesidad de atender a ninguna persona.