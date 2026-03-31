La Policía irrumpe en un burdel ilegal de Zarandona y detiene a la 'madame' por explotación laboral

La Policía Nacional irrumpió este lunes en un prostíbulo ilegal ubicado en el municipio de Murcia y detuvo a la 'madame' por, presuntamente, explotar laboralmente a personas que ejercían la prostitución en el lugar, una vivienda que pertenece a la población de Zarandona, informan fuentes judiciales.

Los investigadores de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Región llegaron a detener a una decena de personas y halló a extranjeras que se encontraban en situación irregular y ofrecían sus servicios sexuales en la casa, ubicada en el camino Olmos.

Lo hicieron orden judicial en mano, depués de llevar tiempo con las pesquisas en marcha, tras tener conocimiento de que en un dúplex en cuestión de la pedanía se habría instalado una organización que podría estar desarrollando actividades compatibles con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

"Me desplazo a tu casa y hotel 24 horas, me desplazo a todos los pueblos y pedanías de la Región", se lee en el anuncio de una de las chicas

"Me desplazo a tu casa y hotel 24 horas, me desplazo a todos los pueblos y pedanías de la Región", se lee en el anuncio de una joven en el portal de internet vinculado a este burdel. El perfil de las mujeres, apuntan las mismas fuentes, sería el de sudamericanas, especialmente vulnerables al no tener red de apoyo ni medios económicos.

De eso se estarían aprovechando, supuestamente, quienes las explotaban, destacan desde el cuerpo. Se investigan delitos relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

La Policía investiga si las trabajadoras sexuales, mayoritariamente latinoamericanas, eran engañadas para venir a España y obligadas a prostituirse durante las 24 horas al día, siete días a la semana.

Ante el juez este miércoles

La 'madama' y dos personas más serán puestas a disposición judicial este miércoles en Murcia. El resto de personas capturadas (algunas supuestamente trabajarían ahí) fueron puestas en libertad tras pasar por dependencias policiales.

El club de alterne en cuestión se publicita en internet con anuncios en los que aparecen fotografías de mujeres en lencería junto al texto que asegura que ofrecen sus servicios durante todo el día, todos los días de la semana, las 24 horas, con salidas a hotel y domicilio.

"Si prefieres venir a nuestras instalaciones, tambien verás nuestras expectaculares escorts, te invitamos a una copa, podrás conocer a cualquiera de nuestras 12 chicas, que estan dispuestas para ti", se promociona el negocio.