Dos menores siembran el miedo en la A-7 al lanzar piedras contra coches en marcha a su paso por Santomera

La Guardia Civil ha identificado e investigado a dos menores como presuntos responsables del lanzamiento de piedras a vehículos que circulaban por la autovía A-7, a su paso por el término municipal de Santomera. A ambos se les atribuyen delitos contra la seguridad vial y daños, mientras que a uno de ellos también se le imputa un delito de simulación de delito.

La investigación se inició el pasado mes de febrero, después de que varios conductores alertaran al Centro Operativo de Tráfico (COTA) de impactos de piedras de gran tamaño mientras circulaban por el kilómetro 557 de la A-7. Los hechos ocurrieron de noche, lo que dificultó identificar el origen de los lanzamientos.

Los menores causaron importante destrozos en las lunas y las carrocerías de los vehículos / Guardia Civil

Una patrulla de Tráfico se desplazó de inmediato hasta la zona, donde localizó numerosas piedras esparcidas por la calzada y atendió a los ocupantes de ocho vehículos que presentaban daños importantes en lunas y carrocería. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, no se registraron heridos, aunque algunas piedras llegaron a penetrar en el interior de los vehículos tras romper los cristales.

De forma paralela, se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes de Seguridad Ciudadana y de la Policía Local de Santomera, sin que en ese momento se lograra localizar a los autores.

Uno de los menores se había jactado en un entorno escolar de haber participado en los hechos

Ante el riesgo generado, que podría haber tenido consecuencias mortales, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial inició una investigación en profundidad. Las pesquisas permitieron determinar el punto desde el que se lanzaron las piedras y avanzar en la identificación de los implicados.

Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de que uno de los menores se había jactado en un entorno escolar de haber participado en los hechos junto a otro joven, con la intención de causar daños a varios vehículos.

Las piedras lanzadas eran de gran tamaño / Guardia Civil

Simulación de delito

Asimismo, la Guardia Civil comprobó que uno de los sospechosos había presentado al día siguiente una denuncia por un supuesto robo con violencia de un teléfono móvil y un patinete eléctrico. Sin embargo, la investigación determinó que los hechos no eran ciertos: el móvil se le cayó durante la huida para evitar a los agentes y el patinete fue ocultado en las inmediaciones.

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Con todas las pruebas recabadas, la Guardia Civil ha instruido diligencias contra ambos menores como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial y daños, y contra uno de ellos también por simulación de delito.