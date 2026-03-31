Investigación
Identificados seis menores por difundir mensajes homófobos contra un profesor de Mallorca
La Guardia Civil localizó la semana pasada los ordenadores desde donde se enviaron las imágenes vejatorias
Los presuntos responsables son chicos de quince años, todos residentes en la localidad
Xavier Peris
La Guardia Civil ha identificado a seis menores, todos de unos quince años, como presuntos responsables de la difusión de una serie de imágenes de contenido sexual y homófobo contra un profesor del instituto Baltasar Porcel de Andratx. Los agentes concluyeron la investigación la semana pasada y han remitido el informe a la Fiscalía de Menores, que está pendiente de tomar manifestación a los chicos antes de decidir qué medida adopta.
El centro educativo denunció públicamente ayer que uno de sus profesores había sido víctima de una serie de mensajes de contenido sexual y homófobo difundidos a través de la plataforma Google Classroom, utilizada habitualmente para comunicaciones internas entre profesores y alumnos, y para el que se había creado un perfil falso. La denuncia llegó la semana pasada al puesto de la Guardia Civil de Andratx, que inició una investigación.
Una rápida búsqueda informática permitió localizar los ordenadores desde los que se habían difundido estos mensajes, y a partir de ahí identificar a los presuntos autores. La Guardia Civil tenía identificados a seis chicos, todos de Andratx y de unos quince años, como presuntos autores de la creación y la difusión de las imágenes. Los chicos pueden ser considerados autores de delitos de odio y contra la integridad moral.
La Guardia Civil ha remitido un informe con el resultado de la investigación a la Fiscalía de Menores, que está pendiente de tomar manifestación a los adolescentes y decidir qué medidas se les aplica.
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