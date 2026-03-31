Cae un narcopiso en El Palmar dedicado a la venta de droga y a las peleas de gallos

La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres y cuatro hombres como presuntos responsables de un narcopiso ubicado en la pedanía murciana de El Palmar, al que se atribuyen delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y maltrato animal. Según la investigación, el inmueble estaba dedicado a la venta de sustancias estupefacientes durante las 24 horas del día y también se utilizaba para organizar peleas ilegales de gallos.

La operación se inició en agosto del pasado año, cuando los agentes comenzaron a investigar un inmueble situado en el barrio de Los Rosales, en El Palmar, que presuntamente funcionaba como punto de venta ininterrumpida de droga. De acuerdo con la Policía, el trasiego de consumidores era constante, con entradas y salidas continuas del domicilio.

Momento de la detención de uno de los impicados en la gestión del narcopiso de Los Rosales / Policía Nacional

La investigación culminó recientemente con la práctica de dos registros. Uno de ellos se llevó a cabo en la vivienda del principal investigado, donde se intervino una importante cantidad de dinero en efectivo y varias armas blancas de grandes dimensiones. El segundo registro se realizó en el inmueble donde, supuestamente, se vendían distintas sustancias estupefacientes, entre ellas heroína, cocaína, marihuana, hachís y pasta base.

En el inmueble se localizaron varias armas blancas de grandes dimensiones / Policía Nacional

La vivienda tenía puertas acorazadas y cámaras de vigilancia

Según la Policía Nacional, el narcopiso contaba con tres puertas acorazadas, cámaras de seguridad en las inmediaciones y personas dedicadas exclusivamente a labores de vigilancia para alertar de una posible presencia policial.

Durante la operación también se localizaron cuatro plantaciones indoor de marihuana en inmuebles cercanos vinculados a los investigados, con un total de 640 plantas.

En uno de los inmuebles se encontró un reñidero en el que, presuntamente, se celebraban apuestas y peleas ilegales de gallos

Además, en uno de esos inmuebles fue hallado un reñidero en el que, presuntamente, se celebraban apuestas y peleas ilegales de gallos. Los agentes encontraron varios ejemplares con los espolones afilados, que fueron rescatados y trasladados al servicio de zoonosis del Ayuntamiento de Murcia.

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Un agente de la Policía Nacional en una de las plantaciones de marihuana localizadas durante la operación / Policía Nacional

Los siete arrestados fueron detenidos por su presunta relación con delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y maltrato animal. Los dos principales investigados ya han sido puestos a disposición judicial.