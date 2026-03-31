Sucesos
Cae un narcopiso en El Palmar dedicado a la venta de droga y a las peleas de gallos
La Policía Nacional detiene a siete personas tras desmantelar un punto de venta que operaba las 24 horas y localizar un reñidero ilegal en el barrio de Los Rosales
La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres y cuatro hombres como presuntos responsables de un narcopiso ubicado en la pedanía murciana de El Palmar, al que se atribuyen delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y maltrato animal. Según la investigación, el inmueble estaba dedicado a la venta de sustancias estupefacientes durante las 24 horas del día y también se utilizaba para organizar peleas ilegales de gallos.
La operación se inició en agosto del pasado año, cuando los agentes comenzaron a investigar un inmueble situado en el barrio de Los Rosales, en El Palmar, que presuntamente funcionaba como punto de venta ininterrumpida de droga. De acuerdo con la Policía, el trasiego de consumidores era constante, con entradas y salidas continuas del domicilio.
La investigación culminó recientemente con la práctica de dos registros. Uno de ellos se llevó a cabo en la vivienda del principal investigado, donde se intervino una importante cantidad de dinero en efectivo y varias armas blancas de grandes dimensiones. El segundo registro se realizó en el inmueble donde, supuestamente, se vendían distintas sustancias estupefacientes, entre ellas heroína, cocaína, marihuana, hachís y pasta base.
La vivienda tenía puertas acorazadas y cámaras de vigilancia
Según la Policía Nacional, el narcopiso contaba con tres puertas acorazadas, cámaras de seguridad en las inmediaciones y personas dedicadas exclusivamente a labores de vigilancia para alertar de una posible presencia policial.
Durante la operación también se localizaron cuatro plantaciones indoor de marihuana en inmuebles cercanos vinculados a los investigados, con un total de 640 plantas.
En uno de los inmuebles se encontró un reñidero en el que, presuntamente, se celebraban apuestas y peleas ilegales de gallos
Además, en uno de esos inmuebles fue hallado un reñidero en el que, presuntamente, se celebraban apuestas y peleas ilegales de gallos. Los agentes encontraron varios ejemplares con los espolones afilados, que fueron rescatados y trasladados al servicio de zoonosis del Ayuntamiento de Murcia.
Los siete arrestados fueron detenidos por su presunta relación con delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y maltrato animal. Los dos principales investigados ya han sido puestos a disposición judicial.
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