Uno de cada tres niños maltratados en la Región de Murcia tenía menos de 10 años

La Región de Murcia fue escenario en un año de 1.230 notificaciones de casos sospechosos de malos tratos hacia menores de edad, según las cifras que contiene el 'Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia 2024'. Con los datos en la mano, se desprende que un tercio de los niños víctimas ese año (el último del cual hay registros) tenía menos de 10 años.

El maltrato hacia niños menores de tres años (no hay datos oficiales exclusivamente de bebés) creció en España un 33% desde la pandemia, al pasar de 2.868 casos sospechosos registrados por las administraciones y los cuerpos policiales en 2020 a 3.841 en 2024. De ellos, 90 casos se produjeron en la Región de Murcia.

El incremento del maltrato, en el conjunto de España, va en consonancia con el fuerte aumento de las notificaciones de casos sospechosos de malos tratos hacia menores de cualquier edad, que se dispararon en el conjunto del país un 80% desde la pandemia de coronavirus, al pasar de 15.688 en 2020 a 28.550 en 2024, que dieron lugar a 46.549 maltratos (cabe reseñar que en cada notificación puede haber más de un tipo).

En Murcia, Servicios Sociales solo alertó de 47 casos en un año, mientras que Policía y Guardia Civil dieron el aviso de 476

En el caso de la Región de Murcia, se dieron las ya citadas 1.230 notificaciones y 1.855 maltratos, según las cifras del Registro Unificado llamado RUMI, que recoge datos de todas las comunidades, salvo de Aragón, Galicia y Melilla, que aún no se han incorporado al sistema estadístico.

Con los datos en la mano, en lo referente a grupos de edad, se aprecia que 453 de los menores cuyo caso se notificó en la Comunidad tenía entre 0 (significa que son bebés de meses, que no han cumplido el año) y 10 años.

En concreto, 90 eran bebés de 0 a 3 años. Los más vulnerables, sin capacidad de defensa alguna y también sin posibilidad de verbalizar qué les está pasando, precisan fuentes policiales. Asimismo, 120 eran pequeños de 4 a 6 años y los 243 restantes eran niños de entre 7 y 10 años.

Maltrato contra adolescentes

Asimismo, en la Región constan en 2024, según el citado informe, 418 sospechas de malos tratos a niños con edades comprendidas entre los 11 y loa 14 años.

Se trata del grupo más numeroso por edades y le sigue es el de los adolescentes que tienen entre 15 y 17 años: 359 notificaciones por posibles maltratos en un año.

En cuanto al sexo de las víctimas, se trata de una violencia que afecta sobre todo a varones: 672 niños frente a 566 niñas, precisa el boletín.

Además, 914 menores maltratados eran españoles, mientras que los 324 restantes eran extranjeros, sin que el documento precise de qué nacionalidad.

La mayoría, por negligencia

En cuanto a los tipos de maltrato, tanto en España como en la Comunidad murciana el tipo de maltrato más habitual es la negligencia (en la Región, 852 de los 1.855 casos), seguido del maltrato emocional (555 casos solo en la autonomía), el físico (308) y el abuso sexual (140).

"Llas estadísticas no miden solo la realidad del maltrato, sino también la capacidad del sistema para sacarlo a la luz", apunta Pardo Geijo

En el caso de la negligencia, sonada fue en Murcia ese año, por ejemplo, la protagonizada por un hombre y una mujer que fueron detenidos por abandonar a su hijo de 2 años para irse de fiesta por Atalayas. Como publicó entonces este diario, una patrulla de la Policía Local que estaba por la concurrida zona de ocio observó a la criatura deambulando a solas por la carretera.

Por otra parte, el registro precisa que, en España, la mayoría de notificaciones proceden de los Servicios Sociales (el 32%), seguidas de las comunicadas por el ámbito educativo (el 20,4%), mientras que las fuerzas y cuerpos de seguridad reportan el 18% de los casos.

Un agente de la Policía Local de Murcia custodia a los padres del niño en la puerta de Comisaría. / Policía Local

En el caso de Murcia, sin embargo, Servicios Sociales solo alertó de 47 casos en un año, mientras que los Cuerpos de Seguridad (Policía y Guardia Civil) dieron el aviso de 476.

Gracias a los profesores y educadores se detectaron otros 370 casos y en el ámbito sanitario afloraron 262, detalla el boletín de datos.

Más concienciación

El aumento de las notificaciones en el conjunto España de maltrato infantil - que no es lineal, dado que hubo un pico en 2022, bajó en 2023 y volvió a subir en 2024- no se correlaciona directamente con un aumento de los delitos y negligencias cometidas hacia niños.

A este respecto, el penalista murciano Raúl Pardo Geijo apunta que "el aumento de las denuncias no acredita, por sí solo, un incremento real del maltrato". "Los expertos coinciden en que buena parte de ese crecimiento responde a una mayor concienciación social: se denuncian situaciones que antes quedaban silenciadas, exactamente igual que ha ocurrido con los delitos sexuales".

El abogado pone el acento en que "tenemos un dato que lo respalda de forma contundente", dado que "durante el confinamiento de 2020, las notificaciones cayeron drásticamente, no porque cesara el maltrato, sino porque las víctimas perdieron acceso a los canales habituales de detección: el colegio, el médico, los Servicios Sociales".

"Eso nos demuestra algo fundamental: las estadísticas no miden solo la realidad del maltrato, sino también la capacidad del sistema para sacarlo a la luz", sostiene el letrado.

Otro abogado, Antonio Casado Mena, aporta que "el maltrato a menores es una realidad mucho más frecuente de lo que socialmente se admite".

"No hablo solo de agresiones físicas evidentes, sino de situaciones de abandono, manipulación, violencia psicológica o entornos familiares absolutamente desestructurados que acaban normalizándose hasta que el daño es ya profundo", deja claro, que comenta que "lo que vemos en los juzgados, en mi experiencia, no es el problema, sino la consecuencia final de una cadena de fallos previos".

Fallos del sistema

A su juicio, "la Justicia actúa, pero casi siempre lo hace a remolque de los acontecimientos", dado que "falta anticipación, falta agilidad y faltan medios".

"Los procedimientos son complejos, la prueba es difícil y se termina dependiendo en exceso de informes técnicos y de la propia declaración del menor, con todo lo que ello lleva y conlleva", significa Casado Mena, que añade que "mientras tanto, el menor sigue expuesto durante demasiado tiempo a situaciones de riesgo".

En su opinión, "el problema no es tanto normativo (porque herramientas legales existen) como estructural", puesto que "tenemos un sistema que, pese a los avances, sigue sin ser capaz de proteger de forma verdaderamente efectiva a quienes más lo necesitan".

Uno de los casos más recientes de brutal maltrato infantil se produjo en Barcelona: un hombre de 42 años y una mujer, de 43 años, fueron enviados hace apenas unos días a prisión provisional acusados de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual por hechos cometidos, supuestamente, sobre su hijo, un bebé de un mes y medio.

Hay que tener en cuenta que, según los estudios, la mayoría de la violencia infantil se comete en el ámbito familiar o en el entorno de las víctimas, sobre todo por parte de el padre, por lo que salvo que alguien de ese entorno lo denuncie o el menor sufra lesiones visibles, en muchas ocasiones no sale a la luz. De hecho, los casos denunciados suelen ser, según los expertos, solo la punta del iceberg.